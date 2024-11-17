Trabzonspor, Beylerbeyi'ni 2-1 Yenerek Puanını 15'e Yükseltti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, Beylerbeyi'ni 2-1 yendi.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Kaltrina Biqkaj atarken, Beylerbeyi'nin golünü ise Elena Santos kaydetti.

Bu sonuçla bir maçı Trabzonspor puanını 15'e yükseltirken, konuk ekip ise 18 puanda kaldı.