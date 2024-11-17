Trabzonspor, Beylerbeyi'ni 2-1 Yenerek Puanını 15'e Yükseltti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. haftada Trabzonspor, Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Troka ve Biqkaj atarken, Beylerbeyi'nin tek golü Santos'tan geldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, Beylerbeyi'ni 2-1 yendi.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Kaltrina Biqkaj atarken, Beylerbeyi'nin golünü ise Elena Santos kaydetti.
Bu sonuçla bir maçı Trabzonspor puanını 15'e yükseltirken, konuk ekip ise 18 puanda kaldı.