Trabzonspor-Beşiktaş maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev müsabakada Volkan Bayaraslan görevlendirildi.
HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
5. haftada oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçında Cihan Aydın, Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler görev alacak.
Süper Lig'de haftanın diğer maçlarına atanan hakemler şöyle:
- Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
- Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
- Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
- İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
- Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
- Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur
- Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Kaynak: Haberler.com / Spor