Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takım taraftarları alınmayacak

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Edinilen bilgiye göre, iki kulübün bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından uygun görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı Papara Park'taki karşılaşmada, 3 bin güvenlik personeli görev alacak.