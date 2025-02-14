Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma sonrası bordo-mavililer, saat 16.00'da İstanbul'a hareket etti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Draguş kamp kadrosunda bukunmuyor. Tedavi olduğu açıklanan Nwakaeme ise takımla birlikte İstanbul'a gitti.

Yeni transferler kafilede

Trabzonspor'un, İstanbul kafilesinde; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Vısca, Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan yer aldı. - TRABZON