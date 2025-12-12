Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic de idmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarınki antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.