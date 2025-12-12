Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik çalışmaları yaptı. Sakatlanan Stefan Savic de antrenmana katıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray maçında sakatlanan Stefan Savic de idmanda yer aldı.
Trabzonspor, yarınki antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor