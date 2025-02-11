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Trabzonspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular farklı çalışmalara tabi tutuldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ikas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular pas, topa sahip olma ve hız artırmaya yönelik çalışmaların ardından idmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'teki antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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