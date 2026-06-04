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Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Trabzonspor, Portekiz'in Benfica kulübünden genç futbolcu Sidny Lopes Cabral'ı 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanırken, her sezon 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor, Portekiz'in Benfica kulübünde forma giyen genç futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın transferini resmen duyurdu. Bordo-mavililer, oyuncunun bonservisi için Benfica ile anlaşma sağlarken, futbolcuyla da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ın kesin transferi için Benfica'ya 7 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Söz konusu bedelin 3 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de yer aldı. Buna göre bordo-mavili kulüp, futbolcunun gelecekte başka bir takıma transfer olması halinde elde edilecek bonservis gelirinden, Benfica'ya ödenen veya ödenecek tutarlar düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 20'sini Portekiz ekibine verecek.

Karadeniz temsilcisi, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını da açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Sidny Lopes Cabral'a her sezon için 1 milyon 300 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında menajerlik hizmet bedeli ödemesi yapılacak.

Trabzonspor'un gelecek vadeden oyuncular arasındaki önemli isimlerden biri olarak gösterilen Cabral transferiyle yeni sezon kadro yapılanmasında önemli bir adım attığı değerlendiriliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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