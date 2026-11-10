Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'a deplasmanda 91-72 yenildi

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'a deplasmanda 91-72 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi. Trabzonspor bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşarken Sabah gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi.
Başkent Bakü'de bulunan Milli Cimnastik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 sona ererken, ev sahibi ekip soyunma odasına 40-31 önde gitti.
Üçüncü periyodu 60-52 üstün bitiren Sabah, mücadeleden 91-72 galip ayrıldı.
Trabzonspor, bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Azerbaycan ekibi ise gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA