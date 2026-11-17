Trabzonspor basketbol başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Efes maçı sonrası başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor, basketbol takımının yeni başantrenörünün Hakan Demir olduğunu duyurdu. Demir, Katar Milli Takımı'ndaki maç programı bitince göreve başlayacak; 22 Kasım'daki Anadolu Efes maçının ardından bordo-mavili takımın başında olacak.
Trabzonspor, basketbol takımının yeni başantrenörünün Hakan Demir olduğunu duyurdu.
Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Basketbol takımımızın yeni başantrenörü Hakan Demir, halihazırda görev yaptığı Katar Milli Takımı'nın maç programının tamamlanmasının ardından kulübümüzdeki görevine başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Demir'in, 22 Kasım'da oynanacak Anadolu Efes karşılaşmasının ardından bordo-mavili takımın başında yer alacağı kaydedildi.
Kaynak: AA