Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Bakanları Ziyaret Etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti. Kulüp başkanı, üç gelir getirici proje hakkında bilgi verdi ve bakanlar projelere çözüm odaklı yaklaştı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunduğu belirtilerek, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı makamlarında ziyaret ederek, kulübümüze gelir getirici üç proje hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki, Bakan Uraloğlu ve Bakan Bayraktar yapılan görüşmelerde projelerimize çözüm odaklı yaklaşım gösterdi." ifadelerine yer verildi.