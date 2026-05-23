Haberler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, 10. kupa zaferini değerlendirerek, emeği geçenlere teşekkür etti ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konya spor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzon spor'un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kupa şampiyonluğunu değerlendirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

"Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı, inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi." ifadelerini kullanan Doğan, kazandıkları kupanın kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupası olduğunu vurguladı.

Doğan, Trabzonspor taraftarına bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'u çalıştırdıklarını ???????aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum. Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikaye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz. Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür, bu daha başlangıç. Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Sansar
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza

Kadın doktoru bir kere dövdü ama... Cezasını taksit taksit çekecek
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Trabzonspor’un zaferi RAMS Başakşehir’i Avrupa’ya taşıdı

Trabzonspor’un zaferi onlara yaradı! Seneye Konferans Ligi'ndeler
Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi

Etkin pişmanlık ifadesi vermişti! Muhittin Böcek’e ev hapsi
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için 'Genel Başkan' ifadesini kullandı

YSK Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu için o ifadeyi kullandı

Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray'dan o ülkeye tarihi rest: Sizi ABD'ye sokmayız