Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan sert açıklama

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş yöneticilerinin maç sonrası açıklamalarını eleştirerek, mağdur edebiyatı yapmalarını sert bir dille yargıladı. Saral, rakiplerinin haddini aşmaması gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken Beşiktaş'ın yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aştıklarını söyledi.

Saral, yaptığı yazılıyı açıklamada "Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır. Herkes bilsin ki; Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonsporken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Tekrar ediyoruz. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
