Trabzonspor Avusturya Kampında İkinci Günü Geride Bıraktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kampın ikinci günündeki ilk antrenman kondisyon salonunda gerçekleştirildi.

Bordo-mavili futbolcular, bugün TSİ 19.00'da ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olacak antrenmanı gerçekleştirecek.

Öte yandan Salzburg kentine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Schladming kasabası, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Dağ turizminin önemli merkezlerinden biri olan kasaba, özellikle kayak ve bisiklet gibi doğa sporlarına ilgi duyanları ağırlıyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın 17 derece civarında olduğu kasaba, kampın ilk günlerinde bordo-mavili ekip için uygun çalışma koşulları sunuyor.

Kaynak: AA