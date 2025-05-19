Trabzonspor Avrupa Defterini Kapatıyor
Trabzonspor, Bodrum FK ile oynadığı 1-1 berabere kalmasının ardından sezonun bitimine 2 hafta kala Avrupa'ya gitme şansını kaybetti. Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan bu sonuç, taraftarları üzdü.
Nurgül GÜNAYDIN /TRABZON , TRABZONSPOR, Bodrum FK beraberliği ile sezonun bitimine 2 hafta kala Avrupa'ya gitme şansını da tamamen kaybetti.
Süper Lig'de bu sezon beklentilere karşılık veremeyen ve geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Avrupa defterini de kapattı. Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansını tamamen kaybederken, taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.
Trabzonspor, bu beraberlikle bitime puanını 47'ye çıkartarak 7'nci sırada yer aldı.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Bodrum FK maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.
Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:
Sonnokta: Avrupa da hayal oldu
Günebakış: Trabzon'un tadı yok
Taka: Fırtına tatil moduna girdi
Karadeniz: Ne Avrupa'sı Bodrum'da tatil yaptık
Ekspres: Çileli yolculuğa kaldı son 2