Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşması için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke öncülüğünde yapılan antrenmanda rondo ve dar alanda oyun çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, rondo ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor