Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam ediyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 38'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Süper Lig'in 38'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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