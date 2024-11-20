Trabzonspor Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, 3'e 3 anaerobik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.