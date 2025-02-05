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Trabzonspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş

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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, 2. Lig ekibi İskenderunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İLK YARIYI İSKENDERUNSPOR KAZANDI

Ev sahibi İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti ve Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Trabzonspor, 50. dakikada Arseniy Batagov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, 55. dakikada İskenderunspor ilk golü atan Muhammet Beşir ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor, Enis Destan'ın 70. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Teibci tff ne yapar ne eder hamsiyi finale taşır. ftösaray ligde şampiyon olur bu sene,Hamsispor da kupayı alır.sezon başından bellidir bu.

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