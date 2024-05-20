Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, Uzungöl'ü gezdi

Trabzonspor'a sezon ortasında transfer olan Thomas Meunier, Trabzon'u sevdi. Meunier, eşi ve çocukları ile dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü gezdi.

Trabzonspor'un sezon ortasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan 1.5 yıllığına transfer ettiği Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, tatil günlerinde kenti geziyor. Başarılı futbolcunun son adresi ise dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl oldu. Eşi Deborah Panzokou ve 3 çocuğu ile birlikte doğa harikası Uzungöl'ü ziyaret eden deneyimli futbolcu, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - TRABZON