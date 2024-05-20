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Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, Uzungöl'ü gezdi

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Trabzonspor'a sezon ortasında transfer olan Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, eşi ve çocuklarıyla birlikte dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret etti.

Trabzonspor'a sezon ortasında transfer olan Thomas Meunier, Trabzon'u sevdi. Meunier, eşi ve çocukları ile dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü gezdi.

Trabzonspor'un sezon ortasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan 1.5 yıllığına transfer ettiği Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, tatil günlerinde kenti geziyor. Başarılı futbolcunun son adresi ise dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl oldu. Eşi Deborah Panzokou ve 3 çocuğu ile birlikte doğa harikası Uzungöl'ü ziyaret eden deneyimli futbolcu, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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