Trabzonspor'a gönül veren acılı aile başka acılar yaşanmasın istiyor

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Trabzonspor sevgisi yüzünden 30 yıl önce deplasmandaki kupa maçına giderken hayatını kaybeden akraba 6 kişinin yakınlarının acısı hala ilk günkü tazeliğini koruyor.

Bordo-mavili takımın 1992 yılında Samsun'da Beşiktaş ile oynadığı kupa maçını izlemek için Trabzon'dan yola çıkan otomobildeki Ziya Kara, Neşat, Kürşat ve İsmail Akyazı ile Yusuf ve Hasan Sevgi, Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık mevkisinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Trabzonspor'a gönül veren Çarşıbaşılı aile, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi açısından dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yaklaşık 30 yıl önceki kazada eşini, oğlunu ve kardeşini kaybeden emekli öğretmen Nimet Akyazı, AA muhabirine, kazadan sonra yaşadıklarını anlatarak, çok zor süreçler geçirdiği söyledi.

Kazanın olduğu yıl eşi ile Kovanlı köyünde öğretmenlik yaptıklarını belirten Akyazı, "Eşim köy halkı ile konuştu. Maça gelecek olanı götürmek istedi. Oğlum Alptekin de gitmek istiyordu ama araba küçük olduğu için götüremedi. Onu engelledik ama diğer oğlum Kürşat'ı aldı. Bir gün izin istedi benden ve çıkıp gittiler." diye konuştu.

"Eş, kardeş, evlat acısı aynı anda yaşadım"

Akyazı, sabahleyin ise kaza haberinin kendilerine ulaştığını ifade ederek, "Saat 09.00'ı unutmuyorum. Yıllar geçti ama ben hala 15 Nisan'dayım." dedi.

Cenazelerin ilçeye getirilişini anlatan Akyazı, "Bir tarafa dönüyorum 'Kürşat' diyorum, bir tarafa dönüyorum 'Neşat' diyorum, bir tarafa dönüyorum 'Yusuf' diyorum. Acımız çok büyüktü." ifadesini kullandı.

Akyazı, süreçte diğer 3 çocuğu ile hayata tutunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki maç için Trabzon'a gelecek kişiler var. Yollarda insanların dikkatli olması gerekiyor. Silah atılmasın, kimsenin canı yanmasın. Çok zor. Eş, kardeş, evlat acısı aynı anda yaşadım. Acıları hala bende. İnşallah böyle kazalar tekrarlanmaz, kimsenin canı yanmaz."

"Yollarda özellikle çok dikkat etsinler, bu acılar tekrar yaşanmasın"

Nimet Akyazı'nın oğlu Alptekin Akyazı da her şeye rağmen Trabzonspor bağlılıklarının yıllar geçtikçe arttığını belirtti.

Akyazı, lise ve üniversitede taraftar gruplarıyla Trabzonspor'un peşine gittiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sene, 2010-2011'de sokaklarda kutlayamadığımız şampiyonluğun ardından 2021-2022'de sokaklarda da doya doya kutlayacağımız bir şampiyonluk yaklaşıyor. İnşallah şampiyonluk kupasını yönetimimiz, bizim kazada vefat eden 6 taraftarımız ve diğer kazalarda vefat eden taraftarlarımızın mezarlarına getirirler. Bizim de o ailelerin de gönüllerini alırlar. "

Hayatını kaybeden taraftarların ailelerine yönelik bazı organizasyonların da yapılabileceğini aktaran Akyazı, "Trabzonspor'a gönül bağlılığımız sonsuz, ömür boyu sürecek. Şimdi şampiyonluk maçında uzaklardan, gurbetten gelen bir sürü taraftarımız var. Yollarda çok dikkat etsinler. Bu acılar tekrar yaşanmasın. Şampiyonluğumuza herhangi bir gölge düşmesin." diye konuştu.

Akyazı, ayrıca silah atma, silahla birlikte sevinme olaylarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu acıları yaşayan bilir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bu şampiyonluğumuzu bir gün değil, belki aylarca kutlayacağız. Başka acılar yaşanmasın." dedi.

"Şampiyonluk kupası ölenler adına ilçeye getirilebilir"

Aynı kazada kardeşini ve eniştesini kaybeden Mehmet Sevgi de 30 yıl önce yaşadıkları acıyı dile getirerek, "Kara bir gündü. Bizim için unutamayacağımız bir gündü. Trabzonspor uğruna canlarını verdiler." ifadesini kullandı.

Sevgi, bordo-mavinin bir sevda olduğunu vurgulayarak, "Herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum ve umuyorum ki bu şampiyonlukta biz kutlama yaparken onlar da bordo-mavi bulutlar arasında bizleri izleyecektir." şeklinde konuştu.

Trabzonspor yönetimine, ölen taraftarların ailelerine yönelik hassasiyet gösterilmesi yönünde de çağrıda bulunan Sevgi, "Şampiyonluk kupası ölenler adına sembolik olarak ilçeye getirilebilir. Bu takım büyük bir takım. Çok bekledik ama sonunda hedefe ulaştık. Bordo-mavi renlerden biz asla vazgeçmeyiz. Bu sevda hiçbir zaman bitmeyecektir." diyerek sözlerini tamamladı.