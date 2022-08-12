Trabzonspor, 38 yıl sonra ilk kez üst üste sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazandı

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna da fırtına gibi başladı. İstanbulspor'un 2-0 ardından da Hatayspor'u 1-0'lık skorla deviren bordo-mavililer, 35 yıl sonra ilk kez üst üste sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

Süper Lig'de sezonun ilk maçında İstanbulspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, Hatayspor'u da 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 35 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

38 YIL SONRA İLK

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında üst üste iki sezonda ikide iki yaparak başlayan ilk hoca oldu.

ABDULLAH AVCI'DAN MÜTHİŞ BAŞARI

Öte yandan Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 80. karşılaşmada 50. galibiyetini de elde etmiş oldu.