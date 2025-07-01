Trabzonspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunun hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de gerçekleştirecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor