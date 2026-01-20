Haberler

Trabzonspor'un 202. yabancı oyuncusu Mathias Lovik, oldu

Güncelleme:
Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden norveçli sol bek Mathias Lovik ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kulüp tarihinin 202'inci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Bu transfer, kulübün 1970-71 sezonunda başlayan uluslararası oyuncu alma tarihinin devamı niteliğinde.

Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı Mathias Lovik ile 58 yıllık tarihinde 202'inci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Norveçli 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

İkinci ligde 1970-71 sezonunda oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 9 oyuncu kadrosuna kattı.

4. Norveçli oyuncu oldu

Mathias Lovik, Trabzonspor tarihindeki 4. Norveçli oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Norveçli oyuncular, Rune Lange, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen forma giydi.

Doğan döneminde 32. yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 32 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu ve Lovik, bordo-mavili kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
