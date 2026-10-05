Trabzonspor, 10 Ekim-8 Kasım arasında 30 günde Süper Lig ve Avrupa'da 8 maça çıkacak

Trabzonspor, 10 Ekim-8 Kasım arasında 30 günde Süper Lig ve Avrupa'da 8 maça çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, 10 Ekim-8 Kasım arasındaki 30 günlük sürede Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maça çıkacak. Bordo-mavililer bu süreçte Samsunspor, KuPS Kuopio, Beşiktaş, Hearts, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Freiburg ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor.
Yeni sezonda ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayan bordo-mavililer, ilk bölümde 6'sı ligde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda olmak üzere 8 resmi karşılaşmaya çıktı.
Ligde 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da Ferencvaros karşısında iki müsabakayı da kaybetti.
Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u önünde zorlu bir süreç bekliyor.
Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.
Samsunspor maçıyla başlayacak
Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.
Trabzonspor'un maç fikstürü
Bordo-mavililerin 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Takım
|Saha
|10 Ekim Cumartesi
|Süper Lig
|Samsunspor
|Deplasman
|15 Ekim Perşembe
|UEFA Konferans Ligi
|KuPS Kuopio
|Deplasman
|19 Ekim Pazartesi
|Süper Lig
|Beşiktaş
|İç saha
|22 Ekim Perşembe
|UEFA Konferans Ligi
|Hearts
|İç saha
|26 Ekim Pazartesi
|Süper Lig
|Çaykur Rizespor
|Deplasman
|1 Kasım Pazar
|Süper Lig
|Gaziantep FK
|İç saha
|5 Kasım Perşembe
|UEFA Konferans Ligi
|Freiburg
|İç saha
|8 Kasım Pazar
|Süper Lig
|Alanyaspor
|Deplasman