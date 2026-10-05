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Trabzonspor, 10 Ekim-8 Kasım arasında 30 günde Süper Lig ve Avrupa'da 8 maça çıkacak

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Trabzonspor, 10 Ekim-8 Kasım arasındaki 30 günlük sürede Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maça çıkacak. Bordo-mavililer bu süreçte Samsunspor, KuPS Kuopio, Beşiktaş, Hearts, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Freiburg ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor.

Yeni sezonda ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayan bordo-mavililer, ilk bölümde 6'sı ligde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda olmak üzere 8 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ligde 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da Ferencvaros karşısında iki müsabakayı da kaybetti.

Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u önünde zorlu bir süreç bekliyor.

Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

Samsunspor maçıyla başlayacak

Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.

Trabzonspor'un maç fikstürü

Bordo-mavililerin 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

TarihOrganizasyonTakımSaha
10 Ekim CumartesiSüper LigSamsunsporDeplasman
15 Ekim PerşembeUEFA Konferans LigiKuPS KuopioDeplasman
19 Ekim PazartesiSüper LigBeşiktaşİç saha
22 Ekim PerşembeUEFA Konferans LigiHeartsİç saha
26 Ekim PazartesiSüper LigÇaykur RizesporDeplasman
1 Kasım PazarSüper LigGaziantep FKİç saha
5 Kasım PerşembeUEFA Konferans LigiFreiburgİç saha
8 Kasım PazarSüper LigAlanyasporDeplasman

Kaynak: AA
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