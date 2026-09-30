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Trabzon Valisi Şahin, Avrupa şampiyonu boksörleri tebrik etti

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Trabzon Valisi Şahin, Avrupa şampiyonu boksörleri tebrik etti
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Trabzon Valisi Tahir Şahin, Bulgaristan'daki 2026 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Havvanur Kethüda ve Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti. Vali Şahin, iki milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Bulgaristan'da yapılan 2026 Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Trabzonlu milli sporcular Havvanur Kethüda ile altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Milli Takım Antrenörü Muhammet Çat da yer aldı. Vali Şahin, Avrupa Şampiyonluğu elde ederek ülkemize ve Trabzon'a büyük gurur yaşatan Havvanur Kethüda ve Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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