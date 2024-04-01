Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli kulüpte yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TARİHİ KONGRE YARIN

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, yarın "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

"SADECE KENDİMİZİ SAVUNDUK, EN BÜYÜK FENER"

Trabzon'daki olaylı maçın başrollerinden biri olan ve sahada taraftarlarla kavga eden Bright Osayi-Samuel, kongre öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve genel kurul üyelerine seslendi. Nijeryalı yıldız açıklamasında "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerine yer verdi. Osayi'nin bu çağrısına taraftarlardan büyük beğeni geldi.