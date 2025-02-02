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Trabzon Judocuları Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Trabzon Judocuları Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Ankara'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil eden judocular başarılı sonuçlar alarak madalyalar kazandılar. İbrahim Gül, 50 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, Yağmur Yılmaztürk gümüş, Ahsen Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil eden judocular kazandıkları madalyalarla büyük başarı elde etti.

Ankara'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası müsabakalarında Trabzon'u temsil eden sporculardan İbrahim Gül 50 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Diğer sporculardan Yağmur Yılmaztürk 40 kilogramda ikinci oldu ve gümüş madalya sahibi oldu. Ahsen Yıldırım ise 40 kilogramda üçüncü olarak gümüş madalya kazanırken diğer sporculardan Leyla Hazal da 44 kilogramda Türkiye beşincisi oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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