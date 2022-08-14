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Trabzon gündem: Trabzonspor, Marc Bartra'yla anlaştı

Trabzon gündem: Trabzonspor, Marc Bartra'yla anlaştı

Trabzon gündem haberine göre Trabzonspor, Real Betis'in 31 yaşındaki stoperi Marc Bartra ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Real Betis'in 31 yaşındaki stoperi Marc Bartra ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavililer, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, Real Betisli İspanyol oyuncu Marc Bartra ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncu Sevilla'dan kalkan özel bir uçakla Trabzon'a geldi. Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Bartra'nın uçaktan bir videosunu yayınladı. Bartra, "Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Marc Bartra Trabzonspor Real Betis Trabzon Spor Güncel Haberler

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