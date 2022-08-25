Trabzon haberi | Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek
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Gelen Trabzon haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında görev alan hakemler şöyle:
26 Ağustos Cuma
Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
27 Ağustos Cumartesi
Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
28 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge
Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka
Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
29 Ağustos Pazartesi
Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
Beşiktaş - Sivasspor: Volkan Bayarslan
(İHA)