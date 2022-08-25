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Trabzon haberi | Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek

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Trabzon haberi | Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek

Gelen Trabzon haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında görev alan hakemler şöyle:

26 Ağustos Cuma

Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

27 Ağustos Cumartesi

Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

28 Ağustos Pazar

Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge

Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka

Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

29 Ağustos Pazartesi

Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

Beşiktaş - Sivasspor: Volkan Bayarslan

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Palabıyık Galatasaray Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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