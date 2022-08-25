Trabzon haberi | Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek Spor Haberleri Gelen Trabzon haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın hakem kadroları açıklanırken, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelede Ali Palabıyık görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakem kadroları belli olurken, Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında görev alan hakemler şöyle: 26 Ağustos Cuma Gaziantep FK - Antalyaspor: Suat Arslanboğa 27 Ağustos Cumartesi Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay Adana Demirspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam Corendon Alanyaspor - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz 28 Ağustos Pazar Kasımpaşa - Hatayspor: Mert Güzenge Kayserispor - Giresunspor: Sarper Barış Saka Konyaspor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler 29 Ağustos Pazartesi Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık Beşiktaş - Sivasspor: Volkan Bayarslan (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ali Palabıyık Galatasaray Trabzonspor Spor Güncel Haberler

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