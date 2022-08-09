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Trabzon haberi! Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı

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Trabzon haberi! Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı

Trabzon haberine göre Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Makedon futbolcu, bu hafta içi Türkiye'ye gelecek.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Enis Bardhi Trabzonspor Levante Spor Haberler

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