Trabzon haber! Trabzonspor, Kopenhag maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzon spor haberine göre Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında bordo-mavililer, ısınma çalışmaları yaptı.
Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın katılmadığı antrenmanda, teknik direktör Avcı'nın sakatlık durumunun yarın netleşeceğini söylediği Anastasios Bakasetas da yer aldı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor