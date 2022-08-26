Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haber... Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trabzon haberi: Trabzonspor Kulübü, Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Trabzonspor Kulübü, Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın futbolcusu Jean-Philippe Gbamin ile kiralık olarak bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Everton'dan bedelsiz olarak kiralanan Fildişi Sahilli oyuncuya, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece saatlerinde kente gelmişti.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor England Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title