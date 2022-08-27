Trabzon haber: Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Spor Haberleri Trabzon bölgesinden gelen habere göre Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uğurcan'ın Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Halil Polat, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Futbol Spor Haberler

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