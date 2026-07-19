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Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı tamamlandı

Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı tamamlandı
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Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası Trabzon etabı tamamlandı. Kadınlarda Alanya Belediyesi, erkeklerde İran takımı birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra İran, Ürdün, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan 29 takım katıldı.

Organizasyonda 32 erkek ve 26 kadın sporcu mücadele etti.

Ortahisar ilçesindeki Yalıncak Plajı'nda düzenlenen turnuvada, kadınlarda Alanya Belediyesi sporcuları Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova, erkeklerde ise İran ekibinden Bahman Salemiinjeboroun ile Arash Vakili birinciliği elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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