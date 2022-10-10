Trabzon'da futbolculara büyük protesto! Abdullah Avcı taraftara çağrıda bulundu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, tribünlerin protestosuna yanıt verdi.

"PROTESTO EDEREK PERFORMANSI ARTIRAMAZSINIZ"

Abdullah Avcı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz de özeleştiri yapıyoruz. Geçiş dönemi sancılı olacak zaten. 11'de 7 tane oyuncum var. Kazansaydık lider olacaktık ama. Çıkan oyuncu protesto, giren oyuncu protesto. Bu işin içinde protesto var. Maç bitsin protesto yapın. Maç içinde beni protesto edin. Maç içinde oyuncuyu protesto ederek performansını artıramazsınız. Bu senin kaynağından çıkmış oyuncu. Oyuncu özgüvenini kaybediyor. Şut atacakken kenara dönüyor." ifadelerini kullandı.

"KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE LİDER OLACAKTIK"

Mücadeleyi de değerlendiren Avcı, "İkinci yarı rakip yarı sahada oynandı. Daha baskılı bir oyun vardı. Fırsatlar da vardı. Ben yine ilk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi olmasına rağmen daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu bir kere oyun aklına sahip olacak. Kendini ispatlamayacak. İspatlamak için bir şeye soyunmayacak. Telaşa sahanın içinde neden oluyor. Erken final pasları veya kısa orta yapman gereken yerde şut atman gibi, kapalıysa fırsatı başka yerde araman gibi. Bunları çalışan eden takımız. Fırsatlar vardı. Kazansak da bunu yine net bir şekilde söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazandığımız takdirde lider olacaktık." dedi.