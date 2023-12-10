Trabzon'da Arsinspor-Çayelispor maçında kavga çıktı

Trabzon'da bugün oynanan Arsinspor-Çayelispor maçının 90. dakikasında yaşanılan tartışmalı penaltı pozisyonundan saha karıştı. İki takımın neredeyse tüm oyuncuların dahil olduğu kavgada, teknik ekip ve yöneticiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

Trabzon'da bugün Arsinspor ile Çayelispor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakasında kavga çıktı.

Trabzon'da bugün oynanan Arsinspor-Çayelispor maçının 90. dakikasında yaşanılan tartışmalı penaltı pozisyonundan saha karıştı. Rize ekibi Çayelispor'un Trabzon'da Arsinspor karşısında 1-0 önde götürdüğü maçta 90. dakikada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takımın neredeyse tüm oyuncuların dahil olduğu kavgada, teknik ekip ve yöneticiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Maç 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. - TRABZON