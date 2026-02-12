Haberler

24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası

Trabzon'un kurtuluşunun 108. yıl dönümüne özel düzenlenen '24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası', 29 ilden 428 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva, 15 Şubat'ta ödül töreniyle sona erecek.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası" başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Beşirli Spor Salonu'nda 33'üncüsü düzenlenen turnuvaya 29 ilden 428 sporcu katılıyor.

Turnuvanın açılış programına katılan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporculara başarılar diledi.

A, B ile 8 ve 10 yaş altı kategorilerinde organize edilen turnuva, 15 Şubat Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
