Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda hedef "ilk 2"

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ligi ilk iki sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Teknik direktör Faruk Kuduban, güçlü bir kadro kurduklarını ve taraftar desteği ile zorlu maçlardan galibiyetle çıkmak istediklerini belirtti.

Sezonda 15 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 34 puanla lider Şahinbey Belediye spor'un 8, ikinci Başkent Ampute Futbol Gücü'nün 6 puan gerisinde yer alıyor.

Teknik direktör Faruk Kuduban, AA muhabirine, 29 Mart Pazar günü oynayacakları Depsaş Enerji Spor Kulübü'nü yenerek daha iddialı bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

Önceki senelere göre daha güçlü kadro kurduklarını belirten Kuduban, "2024-25 sezonunda Trabzon'a üçüncülük kupası getirdik. Bu sene bir kaç takviye daha yaptık. Fas'tan ve Cezayir'den iyi oyuncular aldık. Bu hafta içeride çok zor bir maçımız var. Şanlıurfa ekibiyle oynuyoruz. Orada 2-1 galip gelmiştik burada da inşallah seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz." dedi.

Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Kuduban, aile ortamı oluşturarak birbirlerinin eksiklerini kapatabilmeyi başardıklarını dile getirdi.

Trabzon'u Avrupa'da temsil etmek istediklerini vurgulayan Kuduban, şöyle devam etti:

"Şu anda 37 puanımız var, hedefimiz şampiyonluk ama olmadı ikinci olup Avrupa Ligi'ne de gitmek istiyoruz. Trabzon camiasını, Trabzon spor'u, Büyükşehir Belediyesi'ni yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Bu kalitede bir takımımız var zaten. İkinci yarı şampiyonluk yarışındaki bütün rakiplerimiz Trabzon'a gelecek. İlk yarı dışarı çıkmıştık orada birkaç puan kaybımız oldu. Hem Ankara hem de Şahinbey takımına mağlup olduk. Şimdi onlar bizim sahamıza gelecek. Burada inşallah onları yenip ligi en iyi yerde, şampiyon olabiliyorsak şampiyon, olamıyorsak ikinci tamamlamak istiyoruz."

"İyi bir takımız"

Oyunculardan Soner Köroğlu, taraftarlardan daha çok destek isteyerek "Bu hafta zorlu bir mücadelemiz var Şanlıurfa ekibiyle. Onlarla her maç çekişmeli geçiyor. Eminim bu haftaki maçımız da öyle olacak." diye konuştu.

İyi takım olduklarını aktaran Köroğlu, "İlk hedefimiz olursa inşallah şampiyonluk ama Avrupa'ya gitmeyi kesinlikle düşünüyoruz. Birinci önceliğe şampiyonluğu alsak da eş değer olan Avrupa Ligi'ne gitmeyi kesinlikle istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Köroğlu, engellilere çağrıda bulunarak spor yapabilecek durumda olanların mutlaka bir branşla ilgilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Enes Sansar
