Tour of Van Bisiklet Yarışı'nın Erciş etabı tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın Erciş etabı tamamlandı. Yarışmanın Erciş etabını dereceyle tamamlayan sporcuların ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın Erciş etabı tamamlandı.

Anadolu kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt'ten saat 09.00'da start alan ve 60'a yakın sporcunun katıldığı yarışma, Van'ın Erciş ilçesinde son buldu. Yarışmanın Erciş etabını dereceyle tamamlayan sporcuların ödülleri Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz tarafından verildi.

Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Karaloğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinatörlüğünde yapılan yarışmanın bu bölgenin tanıtımı açısında önemli olduğunu belirterek, "Başta Van valimiz olmak üzere kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ben Erciş kaymakamı olarak bir etabın da Erciş'te son bulması ve tekrar Erciş'ten başlayıp Van'a gitmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Umuyoruz ki bundan sonra Erciş'imizi ve Van Denizi'nin etrafını bir spor şehri, spor sahili yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN