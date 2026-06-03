Marmaris hafta sonu "L'Etape by Tour de France" bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak

Dünyanın prestijli bisiklet organizasyonlarından "Tour de France"ın amatör yarış serisi L'Etape, 6-7 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event işbirliğinde ve belediyenin desteğiyle düzenlenecek "L'Etape Marmaris by Tour de France", yerli ve yabancı bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. İstanbul'un ardından Türkiye'den ikinci kez bir destinasyonun dahil edildiği organizasyon, 90 ülkede yayınlanacak.

Her yaştan katılımcıya hitap eden ve bisiklet kültürünün tanıtılmasının amaçlandığı organizasyon kapsamında, hafta sonu boyunca 19 Mayıs Gençlik Meydanı etkinliklerin merkezi olacak.

Cumartesi günü halk sürüşü yapılacak

Etkinlikler kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de "halk sürüşü" gerçekleştirilecek. Yaklaşık 6,6 kilometrelik aile dostu parkurda yapılacak sürüş, Atatürk Caddesi'nden başlayarak Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinden devam edip yeniden başlangıç noktasında sona erecek. Sürüşe katılmak isteyenler "hadikaydol.com" adresinden kayıt yaptırabilecek.

Büyük yarış pazar günü

Organizasyonun ana yarışı ise 7 Haziran Pazar günü 08.00-12.30 saatleri arasında düzenlenecek. Sporcular, 96,7 ve 65,8 kilometrelik iki farklı parkurda mücadele edecek.

Marmaris merkezinden başlayacak yarış rotası; İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü güzergahında oluşuyor. Katılımcılar, Amos Antik Kenti çevresini de kapsayan dağ, orman ve kıyı hatlarındaki teknik parkurlarda pedal çevirecek.

Pazar günü yarışın güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla belirtilen saatler arasında söz konusu güzergahta motorlu araç trafiğine izin verilmeyecek.

Yarış komitesi, bölge sakinlerini yarış güzergahı boyunca yerlerini alarak sporculara destek vermeye ve bu büyük spor şölenine ortak olmaya davet etti.???????