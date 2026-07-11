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Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etap parkuru kısaltıldı

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113. Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etabı, aşırı sıcaklar nedeniyle 30 kilometre kısaltıldı. Correze vilayetinde kırmızı alarm verilirken, parkur 185,5 km'den 155,5 km'ye indirildi. Tur tarihinde ilk kez sıcaklık kaynaklı böyle bir değişiklik yapıldı.

Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 113. Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etap parkurunun 30 kilometre kısaltıldığı bildirildi.

Tour de France'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 113. Fransa Bisiklet Turu'nun yarın Correze vilayetinde düzenlenecek 9. etap parkurunda aşırı sıcaklar sebebiyle değişikliğe gidildi.

Aşırı sıcaklar yüzünden kırmızı alarm verilen Correze vilayetine bağlı Malemort ile Ussel şehirleri arasında düzenlenmesi planlanan 9. etap parkuru, 185,5 kilometreden 155,5 kilometreye indirildi.

Turun organizatörleri, yarınki parkuru 30 kilometre kısaltma kararının olağanüstü hava koşulları nedeniyle gerekli hale geldiğini belirterek, bu kararla etabın vilayetteki kırmızı alarm seviyesine uygun koşullarda gerçekleşmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Öte yandan yerel basın, Fransa Bisiklet Turu tarihinde ilk defa aşırı sıcaklık kaynaklı böyle bir değişikliğin yapıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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