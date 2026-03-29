Tottenham'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Igor Tudor'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı. Tudor'un yanı sıra kaleci ve fiziksel antrenörleri de görevlerinden ayrıldı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

