Tottenham'da Roberto de Zerbi dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto de Zerbi'yi atadı. De Zerbi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı ve takımın ligde kalma mücadelesinde kritik bir rol üstleneceği açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto de Zerbi getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adam de Zerbi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Palermo, Benevento, Sassuolo, Shakhtar Donetsk ve Brighton gibi takımları çalıştıran de Zerbi, son olarak Olimpik Marsilya'da görev yaptı.

Son yıllarda beklenen performansı gösteremeyen Tottenham, bu sezon Premier Lig'de son 13 haftada galip gelemedi.

Ligde kalma mücadelesi veren Tottenham, 31 haftada topladığı 30 puanla düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
DMM’den İncirlik iddialarına yalanlama

İncirlik ile ilgili ortalığı karıştıran ABD iddiası! Açıklama geldi
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

Beklenen açıklama geldi: Dünya Kupası'na katılacağız