Tottenham Hotspur, sezon sonuna kadar Igor Tudor'a emanet
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki Hırvat Igor Tudor'u atadı. Son 8 maçta galibiyet alamayan takım, küme düşme hattının üstünde zor bir konumda bulunuyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Igor Tudor'u getirdi.
Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada bulunan Londra ekibi, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar 47 yaşındaki Hırvat Igor Tudor ile anlaştı.
Karabükspor ve Galatasaray'ı 2016-17 yıllarında çalıştıran Tudor, son olarak geçen sene Juventus'ta görev yaptı.
Tottenham Hotspur, 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile karşılaşacak.