Haberler

Tottenham Hotspur, sezon sonuna kadar Igor Tudor'a emanet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine 47 yaşındaki Hırvat Igor Tudor'u atadı. Son 8 maçta galibiyet alamayan takım, küme düşme hattının üstünde zor bir konumda bulunuyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Igor Tudor'u getirdi.

Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada bulunan Londra ekibi, Danimarkalı Thomas Frank'tan boşalan teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar 47 yaşındaki Hırvat Igor Tudor ile anlaştı.

Karabükspor ve Galatasaray'ı 2016-17 yıllarında çalıştıran Tudor, son olarak geçen sene Juventus'ta görev yaptı.

Tottenham Hotspur, 22 Şubat Pazar günü sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti