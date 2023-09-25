Tottenham, Hajduk Split'in genç stoperi Luka Vuskovic'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Hajduk Split'in 16 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vuskovic'in bonservisi konusunda Hajduk Split ile anlaşıldığı ve Hırvat defans oyuncusuyla 2025 yılından başlamak üzere 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

Vuskovic, 18 yaşına girene kadar Hajduk Split forması giymeye devam edecek. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Tottenham, bu transfer için 13,8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Şubat 2023'te ilk profesyonel maçına çıkan Luka Vuskovic, Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etti. İlk golünü sonraki ay Osijek'e karşı atan Hırvat stoper, Hajduk Split'in ağları sarsan en genç oyuncusu unvanını da aldı.