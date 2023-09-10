Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor

Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane, kulübün kazanma alışkanlığı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İngiliz golcü, "Bayern Münih'te her maçı kazanmanız gerekiyor. Sezonun ilk iki maçında 3-1 ve 4-0 kazandığımız maçlardan sonra insanlar oyundan memnun değildi." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e katılan Harry Kane, kulübün kazanma alışkanlığına dikkat çekti.

"TOTTENHAM'DA KAZANAMAMAK SORUN DEĞİLDİ"

Tottenham ile Bayern Münih'i kıyaslayan Kane, "Tottenham'da sürekli kazanmaktan bahsediyorduk ama birkaç maç üst üste kazanamasak bile bu büyük bir sorun değildi." dedi.

"BÜYÜK KULÜP BÖYLE OLUYOR"

İngiliz santrfor ayrıca, "Bayern Münih'te her maçı kazanmanız gerekiyor. Sezonun ilk iki maçında 3-1 ve 4-0 kazandığımız maçlardan sonra insanlar oyundan memnun değildi. Büyük kulüp böyle oluyor." ifadelerini kullandı.