Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi

İngiltee Premier Lig devi Tottenham, Süper Lig devi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Heung-min Son hakkındaki kararını verdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sky DE'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi Son'un kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokacak. Öte yandan Heung-min Son'un da İngiliz devinde kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

252 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray ile birlikte birçok önemli takım, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Tottenham formasıyla toplam 419 maça çıkan Güney Koreli futbolcu, 165 gol ve 87 asistlik performans sergiledi.