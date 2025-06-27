TÖSSFED, Tureks Turunç Madencilik ile sponsorluk anlaşması yaptı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ile Tureks Turunç Madencilik arasında 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sponsorluk anlaşması, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nın Çekya'nın Prag kentinde 29 Haziran-6 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için kamp yaptığı Nevşehir'de imzalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Tureks Turunç Madencilik yetkililerine verdikleri destek dolayı teşekkür etti.

Yıllar önce evlere kapanan çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymet vermesiyle evlerden çıkıp spor yaptığını belirten Aydın, "Spor yapmanın dışında ülkemizin bayrağını gerek Avrupa gerekse dünyada dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çekya'da yapılacak yarışlarda İstiklal Marşı'mızı okutacaklar ve Avrupa, Türk özel çocuğunun neler yapabileceğini görecek. Tureks Turunç Madencilik yetkililerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç ise sporun özel bireylerin hayatının merkezinde yer aldığına şahit olduklarını söyledi.

Spordaki başarının sürdürülebilirliği açısından destek sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Turunç, "4 yıl işbirliği yapmak üzere yola çıktık. Bundan sonra gücümüz yettiğince destek olacağız. Bütün eğitimci, antrenör ve federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Onların gösterdikleri sevgi, sporcularımızın olimpiyat şampiyonu olmalarında besin kaynağı. Amacımız, özel bireyleri spor yapmaya teşvik edebilmektir." ifadelerini kullandı.