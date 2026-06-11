Haberler

TÖSSED'de yeni yönetim kurulu görevine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği'nde (TÖSSED) yapılan genel kurulda Dilek Sabancı onursal başkan, Tamer Oyguç ise yeni başkan oldu. Yeni yönetim, özel sporcular için daha dinamik çalışma sözü verdi.

Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğinde (TÖSSED) yeni yönetim kurulu görevine başladı.

TÖSSED'den yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından Dilek Sabancı onursal başkan olurken, başkanlığa ise Tamer Oyguç seçildi.

Derneğin kurulduğu ilk günden bu yana özel sporcuların hayatına dokunan ve onlara rehberlik eden Dilek Sabancı, onursal başkan olarak Özel Olimpiyatlar Türkiye'ye ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edecek.

Yeni başkan Tamer Oyguç, yaptığı açıklamada, özel sporcuların potansiyeline inançlarının tam olduğunu belirterek "Dilek Sabancı'nın yıllardır büyük bir özveriyle taşıdığı bu kıymetli bayrağı devralmak benim ve yönetim kurulumuz için çok büyük bir onur. Özel sporcularımızın potansiyeline olan inancımız tam. Yeni dönemde de aynı şefkatle ama daha yoğun bir dinamizm ve enerjiyle çalışacağız. Amacımız, 'Oyun Birlikte, Hayat Birlikte' mottosuyla özel bireylerimizin sporla dünyayı güzelleştirmesine daha fazla alan açmak." ifadelerini kullandı.

Tamer Oyguç'un başkan olduğu yeni yönetim kurulunda Murat Mazhar Ağca ve Ebru Çıdal başkan yardımcılığını üstlenecek. Ülke Direktörlüğü görevini ise Murat Mazhar Ağca yürütmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Ünlü oyuncudan üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Türkiye’nin konuştuğu öğretmen Irmak Ayşe Koparan son yolculuğuna uğurlandı: Ağrı'dan İzmir'e uzanan son veda!

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı