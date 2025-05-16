TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi 7. Kez Başlıyor

TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi 7. Kez Başlıyor
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT iş birliğiyle düzenlenen 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefliyor. İlk elemeler 23-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT iş birliğiyle düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi, bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek.

TOSFED'in açıklamasına göre Spor Toto, Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla düzenlenen ve ehliyet sahibi 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin elemeleri, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Katılımcılar, teorik eğitimlerin ardından Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı yarışacak.

İki ayrı grup halinde planlanan elemelerin ilk kayıtları 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında, elemeler ise 23-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. İkinci eleme grubu kayıtları ise 1 Temmuz-1 Ağustos arasında planlanırken, ikinci grubun elemeleri de 26-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elemeler sonrasında verilecek ileri seviye eğitimler ve final elemelerinin ardından en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, herhangi bir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle "2025 TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinin 3 yarışında mücadele etme fırsatı elde edecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "6 yıldır 3000'e yakın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız sosyal sorumluluk projemiz 'TOSFED Yıldızını Arıyor'a, bu yıl da devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ehliyet sahibi tüm gençlerimize açık olan bu projemiz sayesinde, yeni yetenekleri sporumuza kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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